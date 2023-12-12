Но все понимают что это маловероятно.

Уже более десяти лет украинская власть жаждет попасть в Евросоюз в качестве одной из стран участниц. Однако каждый раз что-то мешает и им постоянно отказывают. В последнее время святую обязанность отворота Украины взяла на себя Венгрия, которая выдала ряд дополнительных требований, который по словам Кулебы, Украина выполнила в должной мере. Также министр иностранных дел «незалежной» высказался, что они готовы «попрыгать и сплясать» если это потребуется.

В преддверии очередного заседания глав Евросоюза в Брюсселе по поводу украинского вопроса появилось сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Политик заявил, что страна полностью выполнила все требования по вступлению и даже те дополнительные, которые пришли непосредственно от Венгрии. При этом Кулеба заявил, что если потребуется, то они могут даже «попрыгать и сплясать», так как все остальное уже было сделано.

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Вероятнее всего Кулеба прекрасно понимает, что никуда Украину не возьмут, как бы они не прыгали и не плясали. Сегодня такие заявления от киевского чиновника просто игра на публику, которая требует хоть чего-то. Тут наблюдается также ситуация, что и со вступлением Украины в НАТО. Это просто банально никому не нужно, и киевская власть нужна только в том формате, в котором она действует сегодня.