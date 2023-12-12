Ударили на опережение, чтобы больше не наступали.

В ходе летне-осеннего контрнаступления украинским военным удалось немного продвинуться вглубь российской линии обороны на Ореховском направлении. Речь идет о линии Работино-Вербовое, которая сейчас остается точкой напряжения на Южно-Донецком участке ЛБС. ВСУ регулярно предпринимают атаки и пытаются расширить уловный пролом, но русские войска упорно не дают им этого сделать. Более того, это место стало настоящим кладбищем для военной техники украинской армии, причем не только советского производства, но и поставленной с запада. При этом удары наносятся не только по наступающим частям ВСУ, но и по расквартированным за линией фронта. Так появились кадры удара наших военных летчиков по Новой Токмачке, где было зафиксировано скопление сил неприятеля.

В результате проведенной русской разведкой операции были выявлены передвижения украинских войск в селе Новая Токмачка к востоку от Орехово. По скоплению противника военная авиация ВКС РФ провела бомбовый удар, что привело к большим потерям среди обнаруженных там сил ВСУ. Предположительно в селе проводился слет местного командования и смотр доступных армейским частей. При этом противник почти не скрывался и действовал предельно открыто и беспечно, что и привело к авианалету. Кадры авиаудара появились в сети и доступны все желающим для просмотра.

реклама

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Точное количество потерь в живой силе и военной технике не уточняется, но в любом случае это был удар по частям, которые готовили к очередной безуспешной атаке на линии Работино-Вербное. В этом плане наши военные действовали на опережение и купировали намерения противника.