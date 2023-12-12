Для этого планируется провести ряд переговоров с американскими республиканцами.

С момента начала Специальной военной операции ВС РФ на Украине венгерский премьер-министр Виктор Орбан занимает довольно пророссийскую позицию. На этом фоне не удивительно, что в британской газете «Гуардиан» появился материал, рассказывающий, что премьер Венгрии собирается провести целый ряд встреч с американскими конгрессменами для устранения финансовой и военной помощи США украинской власти. При этом заявляется, что встречи пройдут за закрытыми дверьми и только с представителями республиканской партии.

Английская газета Guardian со ссылкой на неподтвержденные источники в венгерском правительстве опубликовала материал по поводу тайных переговоров Орбана и американских политиков. Тема «тайной» встречи заявляется как прекращение всякой помощи киевской власти со стороны США. При этом эту встречу подтвердили со стороны американского правительства. Из «тайного» там осталось только конкретика, о чем именно будут вестись переговоры, так как даже место проведения известно. При этом Орбан, со слов издания, хочет также наложить вето на помощь Украине со стороны Евросоюза в размере 50 миллиардов евро.

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Справедливости ради хочется отметить, что обозреватель английской газеты высказал серьезное сомнение в успехе проводимых переговоров. Американской власти невыгодно прекращать финансирование украинцев, да и у власти сейчас демократы, а не республиканцы. С другой стороны, Орбан может играть на теме Израиля, так как республиканская партия традиционно поддерживается еврейское государство и без их влияния туда бы не шло столько военной помощи. Возможен также расчет на приход к власти Дональда Трампа, как явного претендента на президентское кресло после Байдена. А возможно есть факторы, которые не просочились в информационное поле.