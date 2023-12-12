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Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
Работает круглые сутки и генерирует энергию без остановки.

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Ученые из Иордании и Катара совместно создали проектную версию солнечной башни двойного формата. Как можно догадаться из названия, башня предназначена для получения энергии от Солнца. Инновация заключается в модернизации конструкции башни – специалисты комбинировали классическую версию, которая работает на восходящем движении воздуха, и альтернативный вариант, где воздух идет вниз. Синтез двух форматов башни позволит приспособлению генерировать энергию безостановочно и круглосуточно.

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Солнечная башня восходящего потока — это тип концентрирующей солнечной энергосистемы, которая использует гравитацию для направления солнечного излучения к абсорберу, расположенному в верхней части башни. В основе этой технологии лежит использование вакуума, который позволяет увеличить тепловую эффективность и уменьшить потери от конвекции и излучения. Башня обычно состоит из множества плоских или параболических зеркал, которые направляют солнечный свет на центральную приемную станцию. В свою очередь, солнечная башня нисходящего потока направляет солнечный свет вниз, к земле или воде. Она состоит из центрального приемника, окруженного множеством отражателей, которые направляют свет на приемник. В башне двойного типа конструкция составлена таким образом, что вокруг одной восходящей башни расположены десять нисходящих башен меньших размеров. Так можно замкнуть воздушные потоки.

Солнечные башни имеют и недостатки: чтобы они могли работать эффективно, необходима сильная тяга, которая появляется только при большой высоте труб. В проекте ученых из Иордании и Катара максимальная высота трубы – 200 метров. Соответственно, проблематично проверить работоспособность идеи на практике. На данный момент проект отражен лишь схематично и математически.

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Диаметр нижнего солнечного коллектора составляет 250 метров, а диаметр башни восходящего типа (основной башни) – 10 метров. У боковых же башен он равняется всего 1,8 метра. Башни нисходящего типа могут выработать 400 МВт⋅ч за год круглые сутки, а восходящего типа - 350 МВт⋅ч за год во время светового дня. Расчеты пока не позволяют предположить, сколько будет стоить процесс обслуживания башни, однако пока предполагается, что такой проект будет эффективнее аналогий более, чем в два раза.

#энергетика
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