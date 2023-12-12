Приложение Seeing AI уже стало доступно на платформе Android.

Эксперты компании Microsoft разработали программу Seeing AI. Как следует из названия, она работает на основе новейших технологий искусственного интеллекта и создана для помощи людям, которые отчасти или полностью потеряли способность видеть. Пока приложение доступно только на устройствах с Android. Стоит отметить, что недавно число пользователей указанной операционной системы превзошло отметку в три миллиарда человек.

Программа использует информацию с камеры телефона. Так камера служит неким «глазом» пользователю. После получения изображения искусственный интеллект описывает картинку. Можно узнать дополнительную информацию, нажав на определенную кнопку. Специальные жестовые возможности помогут узнать, что и где расположено.

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В Seeing AI представлена функция ответов на вопросы. Если отсканировать документ в приложении, то искусственный интеллект сможет сказать, какая сумма фигурирует в чеке или что конкретно было оплачено. Кроме того, программа способна предоставить краткий пересказ написанного и зачитать некоторые положения вслух. Доступно сканирование штрихкодов – так можно узнать название и некоторые другие характеристики товаров. Однако самыми полезными и впечатляющими функциями являются распознавание людей, банкнот и чтение текста, написанного от руки. Нововведения работает уже на нескольких языках. Пока их 18 – это число охватывает самые популярные языки. В следующем году число языков планируют увеличить вдвое.

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На данный момент программу можно загрузить в Google Play.