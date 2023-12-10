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g1tarist
Цена золота достигла рекордного уровня почти в $2 100 за унцию
Всё-таки геополитическая напряженность приводит к росту цен

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После двух довольно стабильных лет золото триумфально возвращается в игру в 2023 году. Драгоценный металл зафиксировал двузначный рост в конце ноября. А в начале декабря, по данным Financial Times, цена золото временно достигла рекордного уровня — более $2100 за унцию. Этому росту способствовало снижение курса доллара, поскольку трейдеры рассчитывают снижение ставок ФРС в следующем году.

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Цены на золото выросли на 2% до $2111 за унцию 4 декабря, достигнув нового исторического максимума, а затем упали до $2064. Рост последовал за сильным ралли, которое продолжается с ноября прошлого года. Золото набрало обороты благодаря массовым покупкам центральных банков и геополитической напряженности, вызванной конфликтами на Украине и в Израиле.

Этот спрос помог драгоценному металлу торговаться в зеленой зоне, несмотря на рост реальных процентных ставок в прошлом году, что обычно снижает спрос на золото, которое не приносит прибыли. Недавнее снижение доходности облигаций, когда инвесторы делают ставку на то, что процентные ставки достигли своего пика и вскоре снова упадут, подлило масла в огонь роста цен на золото.

Председатель ФРС предупредил, что центральный банк может повысить процентные ставки и дальше, но добавил, что политика уже находится в «зоне ограничений». Аналитики предупреждают, что драгоценный металл с трудом сможет сохранить свой рост и устойчиво торговаться выше $2075 за унцию, если более широкий круг участников рынка не сделает новые покупки.

По данным Euronews, привлекательность золота возрастает, когда процентные ставки падают (по разным причинам). Доходность краткосрочных государственных облигаций, конкурирующих с золотом, имеет тенденцию снижаться. А ожидания более низкой доходности денежных средств заставляют инвесторов искать лучшие альтернативы. 

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Золото в конечном итоге служит защитой от экономических рисков и страхов и предлагает инвесторам уникальную диверсификацию их портфелей, поскольку оно не коррелирует с облигациями и акциями.

#золото
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