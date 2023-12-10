Это поможет создать более точные тесты для определения уровня слуха человека.

Научные сотрудники американского Университета Дьюка (Duke University) открыли интересную особенность человеческого организма – когда глаз двигается, в ушах заметны определенные шумы. Причем эти звуки могут рассказать о том, куда именно направлен взгляд человека. Ученые провели исследование, используя сверхчувствительные микрофоны – так они узнали, куда смотрит испытуемый.

Открытие взаимосвязи между движением глаз и звуками в ушах произошло еще пять лет назад, однако только сейчас исследование продвинулось дальше. Ученые считают, что возникновение звуков связано с сокращением определенных мышц и волосковых клеток в ушах при движении зрительного органа. При сокращении мышц среднего уха происходит приглушение громких звуков, а при сокращении волосковых клеток – усиление негромких. Так человек лучше ориентируется в окружающей среде, осторожнее регулирует звук, соответствуя направлению взгляда глаз.

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Чтобы подтвердить гипотезу, ученые организовали эксперимент и пригласили шестнадцать взрослых испытуемых, не имеющих проблем со зрением и со слухом. Участники исследования прослеживали движение точки зеленого цвета на мониторе. При этом головой двигать было нельзя – только глазами. Камера записывала направление взгляда добровольца, в то время как сверхчувствительные микрофоны, помещенные в ушные раковины, записывали шумы.





Специалисты сопоставили видео и звуковые дорожки. Анализ полученной информации показал, что определенные движения глаза вызывали определенные писки в ушах. Эксперименты от ученых других университетов показали, что возможно даже определение направления взгляда по представленному звуку.

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Ученые отмечают, что проделанная работа и проведенные исследования дополнят существующие знания и представления человеческом восприятии, а также помогут создать более точные тесты для слуха.