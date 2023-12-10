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g1tarist
Путин: "мощность российских суперкомпьютеров нужно увеличить в 10 раз"
Для разработчиков и производителей встал серьезный вопрос: где в условиях санкций брать комплектующие.

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Президент РФ Владимир Путин посетил мероприятие AI Journey, посвященное развитию искусственного интеллекта. Он выступил с речью, в которой глава государства обозначил направления развития ИИ в России. 

Президент упомянул, что попросту необходимо увеличить мощности суперкомпьютеров российского производства «не менее, чем на порядок». По мнению Путина, этот шаг определяет развитие генеративного ИИ.

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Искусственный интеллект, стремительно развивающийся с каждым новом проектом, возбудил спрос на GPU. GPU обычно состоит из большого количества ядер, которые могут параллельно выполнять множество простых операций. Это позволяет GPU обрабатывать графику с высокой скоростью и эффективностью, по сравнению с обычными центральными процессорами. GPU используются не только для графических приложений, но и для других видов вычислений, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение и высокопроизводительные вычисления.

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Сейчас наблюдается их дефицит – особенно в России и Китае из-за политической обстановки. Это делает задачу, поставленную Президентом, еще более сложной – непонятно, где брать комплектующие и как закупать их в огромных количествах.

#путин
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