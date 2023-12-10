К тому же он еще и полезен для экологии.

Леа Лоренц, немецкий дизайнер, представила новый холодильник, непривычный для человека современности. Дело в том, что он создан из глины. На деле же такой холодильник – это своеобразное возвращение к тысячелетним технологиям, доступным давным-давно. Лоренц говорит, что вдохновением для нее стала еда, испорченная раньше срока вследствие неподходящего хранения. Некоторые овощи и фрукты, а еще хлебобулочные изделия должны оставаться свежими, но в холодильнике их можно и не хранить.

Холодильник из прошлого устроен довольно-таки просто. Внутри него находится несколько контейнеров, расположенных друг на друге отдельно. В контейнерах есть резервуар для воды. Непосредственно корпус и холодильные камеры созданы из немецкой пористой глины. Принцип действия холодильника таков, что глина вбирает в себя воду из резервуара. Затем, когда вода испаряется и больше не находится в стенках контейнера, происходит охлаждение. Средний результат – 13-17°C.

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Глиняный корпус обладает своими преимуществами: он достаточно прочен и может эксплуатироваться продолжительное время. В том случае, если глину уже нельзя использовать или холодильник поврежден, глину отправляют на переработку – таким образом холодильник безопасно утилизируется. Из него можно создать огнеупорную глину.

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Огнеупорная глина, в свою очередь, тоже может использоваться в производстве тех же самых холодильников – получается цикл, в котором нет отходов и вреда природе.