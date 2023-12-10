В некоторых больницах уже начали работать подобные роботы-доставщики.

В столичных учреждениях здравоохранения запустили проект по тестированию маленьких помощников-роботов, которых ласково прозвали «робокошками». Статья о проекте доступна на столичных порталах – на сайте Собянина и на ресурсе Правительства города. Маленькие роботы пока трудятся в трех московских больницах: ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.

Робокошки умеют перевозить еду, медикаменты, встречать больных и провожать их, доставлять вещи пациентов и рассказывать им об организме человека.

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Маленькие помощники ориентируются в окружающем их пространстве, используя камеры и компьютерное зрение. Две камеры находятся ближе к земле: они анализируют обстановку 90 раз за одну секунду. Третья камера «смотрит» наверх, в потолок.

Специальные 3D-датчики помогают робокошкам определять, когда нужно остановиться, где находятся препятствия, какую дистанцию нужно сохранять. Роботы умеют резко останавливаться. Кроме того, они оснащены специальными умными индукционными лотками – так робот понимает, что он перевозит вещи или наоборот, что их забрали.

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Если проект окажется успешным, то робокошки появятся и в других московских больницах.