В ход идут тысячи мин различных модификаций, в том числе самодельных взрывчатых устройств.

Уже начался третий месяц нового витка палестино-израильского конфликта, который начался с дерзкой атаки ХАМАС на военных Израиля. За это время ЦАХАЛ перешли в масштабное наступление на территорию анклава и вошли в город Газа и южные части сектора. Однако для израильских военных все идет не так оптимистично, как они хотят показать, выкладывая ролики в сеть. ХАМАС со своей стороны также выкладывает разнообразные материалы и при этом они очень некомплиментарны по отношение к еврейской армии.

Несмотря на тотальное техническое превосходство израильские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Также ЦАХАЛ впервые за свою историю осуществляет столь масштабную операцию с штурмом многомилионного города, в котором им не рады. Например, палестинские бойцы используют большое количество взрывных устройств разного размера и мощности. Особенно много устанавливается мин в городской черте. При этом минируются уже вроде бы как очищенные ЦАХАЛ участки и это приводит к новым потерям среди живой силы и военной техники.

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По статистике, выложенной ХАМАС, выходит, что более 70 процентов израильских «200» появилось благодаря минам и СВУ. Официальные представители ЦАХАЛ никак не комментируют подобное положение вещей. Однако пока завершения операции «Железные мечи» не предвидится, и возможно еврейские военные еще поделятся столь печальной для них статистикой.