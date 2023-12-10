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Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
Войска уже заняли часть города.

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Выполняя поставленную задачу, русские военнослужащие продвигаются вперед в районе Авдеевского укрепленного района. Если ранее поступала информация про вход в город со стороны юго-восточной промзоны, то сейчас идут сообщения про заход в Авдеевку с другой стороны. Об этом сообщает в своем материале немецкий аналитик и военный эксперт Репке, который заявляет, что русские вошли в город с северо-восточной стороны и заняли часть тамошних дачных товариществ. Также об этом косвенно сообщает в своем ТГ-канале глава офиса президента Украины Ермак.

На страницах немецкого издания военный аналитик Репке высказывает мнение, что русские войска смогли войти в Авдеевку с северо-восточной стороны и заняли часть города, выдавив оттуда силы ВСУ. Такой вывод эксперт сделал по косвенным признакам и по оговоркам Ермака, который выложил несколько интересных сообщений на своей странице в Telegram. В частности, рассказы про прошедший в районе северо-восточной части города танковой стычке. Со стороны русских властей пока никаких комментариев по поводу таких новостей нет.

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Также Репке рассказал, что это сильно повлияет на общую ситуацию вокруг города, но пока это еще далеко не конец обороны укрепрайона. Он приводит пример Бахмута который держался почти 8 месяцев. Однако Репке делает скидку на то, что русские в этот раз действуют более успешно и продуманно и поэтому повторения «фортеции Бахмут» можно не ожидать. Особенно на фоне сокращения военной помощи от американцев.

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#сво #всу
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