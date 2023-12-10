Конечно, для защиты от Китая и России.

Япония в настоящий момент является непотопляемым авианосцем США в регионе и на ее островах размещено немало американских военных баз. На ряде из них расквартированные самолеты, способные переносить ядерное оружие и контролировать «безопасность». В первую очередь это направлено против России и Китая. Но в американском издании National Interest появился материал некоего Барри Гевера, который поделился своим мнением о том, что японцам нужно прилагать больше усилий для поддержания своей безопасности. Для этого им просто необходимо начать создание собственного ядерного оружия.

Гевер в своем материале для газеты NI высказал мнение, что японцам нужно более активно заботиться о собственной безопасности. Для этого им необходимо начать работы над созданием ядерного арсенала для сдерживания сразу трех возможных угроз, которые нависли над островной державой. А именно от России, Китая и Северной Кореи. При этом Гевер полностью игнорирует доктрину о нераспространении ядерного вооружения, которой так любят махать сами американцы. Подобная аргументация со стороны журналиста основана на якобы повышения градуса изоляционизма в американском правительстве.

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Скорее всего высказывание Гевера не несет никакого особого смысла. Американское правительство никогда не пойдет на передачу японцам ядерного вооружения и будет активно препятствовать его разработке, так как им это банально невыгодно. А если вспомнить чем именно закончилась накачка Японии западным оружием в конце 19-го века, то повторения такого никто не захочет.