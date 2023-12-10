Заявление было сделано в интервью западной газете.

Несмотря на текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения и фактический провал летне-осеннего контрнаступления украинские политики смотрят в будущее с определенным оптимизмом и рассказывают про новые планы. Так глава киевской дипломатии Кулеба дал в очередной раз интервью западной газете и раскрыл несколько интересных фактов, которые касаются дальнейшего развития военных действий ВСУ. При этом он дал довольно конкретные ответы журналистам и заявил про подготовку украинской армии к новому контрнаступлению.

На этой неделе глава МИД Украины Кулеба дал большое интервью американской газете Wall Street Journal в котором рассказал про некоторые действия ВСУ. Высший киевский чиновник заявил на вопрос журналистов про контрнаступление, что оно уже готовится и ВСУ важно не дать русской армии время для перегруппировки и переходу к наступательным действиям. То есть по мнению Кулебы то, что происходит сегодня это еще не русская активность. Кроме того, чиновник прямо противоречит заявлениям Зеленского про переход к обороне. Когда ему указали на этот факт, то тот быстро переобулся и сказал, что про оборону ВСУ также не забывают.

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Тут стоит отметить, что Залужный, главком ВСУ, также рассказывал недавно про начало подготовки к весеннему контрнаступлению в 2024 году. Также мелькали рассказы про якобы зимнюю атаку через Днепр в районе Херсонской области. Однако Кулеба про это ничего не рассказал, а это скорее всего значит, что подобные идеи ушли в долгий ящик и у киевской власти нет ресурсов для таких операций. С другой стороны, они до сих пор удерживают плацдарм около Крымок и выбрасывают туда сотни солдат и ценной военной амуниции, рассказывая про то, как ловко они заняли часть левого берега.