Они просто устарели, а альтернативы нет.

Если произойдет ядерная война, «самолет Судного дня» ВВС США станет последним пристанищем для руководителей страны. В таком случае такие американские борта призваны служить командными центрами для президента, Министерства обороны и других лиц, принимающих решения.

В настоящее время ВВС США имеют в общей сложности 4 единицы E4-B Nightwatch. Все они созданы на базе переоборудованного Boeing 747-200 1973 года выпуска. Это означает, что летающие базы уже достаточно устарели.

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Кроме того, техническое обслуживание становится все более трудным, поскольку запасные части больше не доступны, что значительно увеличивает затраты. Поэтому ВВС хотят закупить новые «самолеты Судного дня». Однако этот проект оказался более трудным, чем ожидалось.

Проект уже активно обсуждался в 2020 году. Из обычных компаний-партнеров, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, остался только Boeing. Но теперь авиационный гигант также отказался от проекта.

Как это часто бывает, в первую очередь дело в деньгах. Boeing больше не хочет заключать контракт с фиксированной ценой. Однако ВВС США требуют такой конструкции и, видимо, не готовы к компромиссам.

При таком соглашении о фиксированной цене производитель должен привлечь дополнительные финансовые ресурсы, если согласованные рамки затрат будут превышены. Только в прошлом году в Boeing такие контракты привели к убыткам в размере $1,3 млрд.

В результате остается только одна оборонная компания, которая хочет производить преемников нынешних «самолетов Судного дня»: сравнительно небольшая корпорация Sierra Nevada. Но даже если эта компания выиграет контракт, есть еще другие ключевые вопросы, которые все еще во многом неясны.

На каком самолете должно быть основано следующее поколение американских «бортов Судного дня»? В тендере указано, что это должен быть очень большой четырехмоторный самолет.

Boeing уже прекратил производство 747, а об иностранных самолетах, таких как Airbus A380, не может быть и речи.

Это ограничивает круг кандидатов самолетом Boeing 747. Учитывая долгосрочный характер проекта, первым выбором, вероятно, станет Boeing 747-8, который выпускался в грузовом варианте до января 2023 года.

ВВС США уже приобрели два пассажирских варианта нового Air Force One. Все остальные 46 пассажирских самолетов Boeing 747-8i в настоящее время находятся в эксплуатации, большинство из них задействованы в регулярных рейсах. Так что не похоже, что несколько нынешних 747-8i появятся на рынке одновременно в ближайшее время.

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Ожидается, что контракт на преемника Boeing E4-B Nightwatch будет заключен в следующем году. Поэтому по-прежнему интересно посмотреть, какие машины будут представлять собой новые американские «самолеты Судного дня» и кто их будет производить.