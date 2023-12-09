До премьеры осталось ждать совсем недолго.

AMD уделяет все больше внимания поддержке искусственного интеллекта. Позади премьера процессоров AMD Ryzen 7040, первых процессоров x86 с NPU-ускорением. Однако на этом планы производителя не заканчиваются, ведь на подходе еще более мощные модели.

Процессоры Ryzen 8040 (Hawk Point) являются преемниками моделей Ryzen 7040 (Phoenix). Теоретически, мы не увидим много изменений. Производитель использовал ядра Zen 4, интегрированную графическую систему на базе архитектуры RDNA 3 и ускоритель искусственного интеллекта на базе архитектуры AMD XDNA.

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В планах около дюжины различных моделей. Низковольтные версии Ryzen 8040U будут использоваться в компактных ноутбуках, а версии Ryzen 8040HS и 8045HS подойдут для игровых ноутбуков и рабочих станций для создания контента. Ожидается, что модель Ryzen 7 8840HS обеспечит прирост производительности примерно на 40% по сравнению с моделью Ryzen 9 7940HS при поддержке генеративного искусственного интеллекта.

Заявлено также, что в других приложениях процессоры будут работать лучше, чем конкуренты. Например, Ryzen 9 8940H с графикой Radeon 780M должен быть лучше, чем модель Core i9-13900H с графикой Iris Xe. Процессор обеспечивает немного лучшую производительность в многопоточных приложениях и при создании контента, а также предлагает гораздо более эффективную интегрированную графическую систему.

Стоит отметить, что AMD не сравнивает старые системы Ryzen 7040 и новые Ryzen 8040 в стандартных приложениях, что может свидетельствовать о небольшом увеличении производительности.

На подходе больше процессоров: AMD объявляет, что планирует еще более эффективные модели Ryzen поколения Strix Point.

В системах будет использоваться ускоритель на базе архитектуры XDNA 2, который, как ожидается, обеспечит трехкратное увеличение производительности в приложениях искусственного интеллекта. Ожидается, что эти ускорители будут отправлены производителям в следующем году. Когда конкретно состоится премьера новых процессоров? Это пока не известно.

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Ни для кого не секрет, что AMD уделяет все больше внимания искусственному интеллекту. Об этом свидетельствуют новые процессоры Ryzen 7040 Phoenix, Ryzen 8040 Hawk Point (и будущие модели Strix Point), а также комплект разработки для Ryzen AI, так что потенциал технологии можно будет использовать в большем количестве приложений. AMD сотрудничает с крупнейшими производителями мира, поэтому преимущества использования ускорителя будут видны, среди прочего: в программах Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom или Black Magic DaVinci.