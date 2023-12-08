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Цена биткоина преодолела отметку $44 000 из-за слухов о скором одобрении ETF
Топовые альт-коины также выросли в цене.

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Последний раз биткоин торговался выше $44 000 в апреле 2022 года. Вскоре после этого стейблкоин TerraUSD и связанная с ним криптовалюта LUNA рухнули, и в то же время Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку. Крах FTX в ноябре 2022 года привел к снижению курса BTC до минимума в $15 000. Но в декабре 2023 года BTC снова показывает рост.

6 декабря цена BTC выросла до $44 000. Это соответствует увеличению примерно на 7% в течение 24 часов. Ethereum также добился аналогичных успехов, но остальная часть рынка криптовалют по-прежнему практически не затронута недавней восходящей тенденцией. И по уважительной причине. Поскольку почти все в криптобизнесе в настоящее время вращается вокруг биткоина, альткоины не находятся в центре внимания или лишь изредка могут набирать очки благодаря положительным новостям. Ранее аналитик Михаэль ван де Поппе заявил, что цена ведущего актива преодолеет планку в $50 000 до апрельского халвинга.

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Что касается биткоина, в США ожидается важное решение. В общей сложности 12 финансовых компаний, включая BlackRock, Vanguard и Fidelity, подали заявки на так называемые спотовые биткоин-ETF. С 5 по 10 января появляется временное окно, когда можно решить, будет ли и какая из компаний одобрена для создания биткоин-ETF.

Одобрение такого ETF будет иметь огромный эффект и снова выведет криптовалюту в финансовый мейнстрим. Для многих компаний это, безусловно, средство, с помощью которого можно инвестировать в биткоин. В настоящее время существует множество налоговых и нормативных препятствий для крупных компаний, инвестирующих в цифровые активы, и ETF делает это очень простым. Он торгуется на фондовой бирже, и это означает, что гораздо больше участников рынка могут выйти на этот рынок.

Сейчас, как это обычно бывает в индустрии криптовалют, слухов о возможных будущих инновациях достаточно, чтобы сдвинуть цену – хотя пока нет уверенности, что SEC, которая очень скептически относится к криптовалютам, разрешит одобрение ETF или, возможно, отложит его. В любом случае, многие люди ожидают, что рано или поздно появится биткоин-ETF, который повысит цену актива, и именно поэтому они инвестируют уже сегодня.

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Также примечательно, насколько оказался важен финансовый рынок США. Любой житель Европы, желающий вкладывать в BTC, уже давно может инвестировать в биткоин-ETF; он доступен на амстердамской фондовой бирже Euronext под тикером BCOIN с августа 2023 года. За ETF стоит компания Jacobi Asset Management из Лондона.

#биткоин
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