Курс мем-криптовалюты достиг максимальной отметки за год — $0,105.

Dogecoin, запущенный в 2013 году как пародия на бурно развивающейся рынок криптовалют, снова оказался в центре внимания. С ростом на 17% DOGE впервые за долгое время фиксирует рост выше $0,10.

реклама

Билли Маркус и Джексон Палмер создали Dogecoin как пародию на ажиотаж вокруг криптовалют. Летом 2021 года актив был на пике популярности. Тогда пользователи перевели из кошельков в DOGE сумму, эквивалентную более $82 млрд. В тот же день биткоин зафиксировал транзакций на $12 млрд, а Ethereum - $35 млрд. Dogecoin смог зафиксировать почти вдвое больший объем транзакций между кошельками, чем две ведущие криптовалюты смогли достичь в совокупности.

Спустя месяц последовал спад. С тех пор объем транзакций между кошельками снизился на 93%. Средний объем транзакций в сети упал почти так же резко - примерно на 80% и составив всего $240 000.

Различные твиты Илона Маска, а также его выступление на телевидение в свое время повлияли на курс Dogecoin. В то же время мелкие инвесторы, подключенные к сети через Reddit, продвинули Dogecoin так же, как и акции Gamestop. Маск позитивно отозвался об активе, например, объявив, что сотрудничает с разработчиками Dogecoin над дальнейшим развитием криптовалюты. Однако это не могло изменить панические настроения рынка. Сейчас Маск молчит. Он потерял интерес к DOGE.

6 декабря 2024 года, в свой десятый день рождения, мем-криптовалюта занимает более серьезную позицию. Недавний рост стоимости всех цифровых валют не только отражает интерес инвесторов к рынку, но и знаменует собой возвращение криптовалютной индустрии в глобальный финансовый мир.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Судя по резкому росту курса, Dogecoin, возможно, и стал старше, но определенно не утратил своего юношеского задора.