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Искусственный интеллект и авиационная безопасность: могут ли машины заменить людей-диспетчеров
Сможет ли робот предотвратить катастрофу?

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У авиадиспетчеров хорошо оплачиваемая, но тяжелая работа. Им необходимо безопасно дистанционно управлять различными самолетами в воздушном пространстве и сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Немногие готовы к столь ответственной работе. Особенно драматична ситуация в США. The New York Times сообщает, что из-за нехватки кадров в управлении воздушным сообщением многие авиадиспетчеры работают шесть дней в неделю с 10-часовыми сменами. Последствиями являются усталость, психологические перегрузки, жестокие конфликты и самоубийства, а также повышенный риск несчастных случаев в воздухе.

Во многих странах идет активный поиск молодых сотрудников. В то же время авиация интенсивно работает над автоматизацией многих процессов, которые раньше выполнялись человеком. Как это продвигается? Поможет ли автоматизация компенсировать нехватку кадров?

Поддержка человека необходима

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Автоматизация в авиации определенно необходима. Даже при менее напряженных кадровых ситуациях авиадиспетчеры во многих ситуациях получают поддержку. «Инструменты поддержки принятия решений», то есть инструменты, которые помогают авиадиспетчерам принимать решения, в значительной степени автоматизированы. Также автоматически проверяются действия авиадиспетчеров и определяются потенциальные опасные ситуации. Это создает дополнительную систему безопасности.

Самолеты постоянно отклоняются от планов полетов, например, из-за того, что погодные условия меняются. Если самолеты прибывают в иное время, чем запланировано, другие рейс должны быть перенесены в кратчайшие сроки. Этот процесс можно автоматизировать. Единственное, что важно в авиации, — это то, что люди в конечном итоге держат ситуацию под контролем. Они способны лучше, чем любой компьютер, справляться с неопределенностями и быстро реагировать на необычные события.

ИИ применяется в определенных областях

Даже искусственный интеллект (ИИ) не может сравниться с людьми в некоторых специализированных областях, но он используется в управлении воздушным движением. ИИ хорошо работает при анализе больших объемов данных после завершенных полетов, а также при расчете прогнозов погоды.

ИИ будет продолжать играть очень ценную роль в дальнейшем развитии ситуационной осведомленности, то есть обеспечении того, чтобы авиадиспетчеры всегда знали, чего ожидать. Чтобы давать ИИ более ответственные задачи, необходимо иметь возможность надежно сертифицировать его подход. Пока неизвестно, как это будет работать.

Человек взаимодействует с ИИ

В рамках инициативы по созданию общего европейского управления воздушным движением (проект «Единое европейское небо») исследователи рассмотрели, какой уровень автоматизации принесет наибольшую выгоду в долгосрочной перспективе. Они приходят к выводу, что система должна быть нацелена на «целостную когнитивную поддержку», а не на полную автоматизацию. Люди и машины должны тесно сотрудничать.

Радиосвязь остается

Радиосвязь всё еще остается очень человечной характеристикой управления воздушным сообщением. Однако во многих областях доступны альтернативы, такие как прямая связь между воздушными судами и службами управления воздушным движением.

А в Австрии разрешения на полеты теперь выдаются в высокоавтоматизированном режиме. Конечно, уже сегодня тестируются ИИ-авиадиспетчеры, но они способны лишь выполнять определенные инструкции по готовым скриптам. Если ситуация на чуть-чуть изменяется - они уже не знают что делать. Поэтому, голосовая  радиосвязь с авиадиспетчером-человеком еще долго будет действовать на пассажирских рейсах. 

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Чтобы изменить такую систему, необходим международный консенсус. А чтобы это произошло, потребуется еще 20–30 лет.

#искусственный интеллект
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