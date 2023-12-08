Компания намерена подготовить реактор к началу 2030-х годов.

Разработчик двигателей Rolls-Royce недавно продемонстрировал модель своего микроядерного реактора для работы на Луне на Британской космической конференции. В основе проекта лежит контракт Британского космического агентства, по которому компания получила 2,9 млн на разработку малой атомной электростанции. Реактор предназначен для производства электроэнергии для лунной базы в будущем.

По данным Rolls-Royce, различные аспекты возможной модели реактора были разработаны совместно с несколькими партнерами. Основное внимание уделялось трем основным особенностям: топливу, методу теплопередачи и технологии преобразования тепла в электричество.

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Цель состоит в том, чтобы гарантировать надежное электроснабжение независимо от местоположения, солнечного света и других условий окружающей среды. Однако уже планируется, что в отдаленном будущем микрореактор будет использоваться и на Земле, например, в оборонном секторе или в промышленности в отдаленных местах.

Новая модель — это не законченный проект, а просто концепция того, как мог бы выглядеть реактор. Разработчики хотят отправить устройство на Луну к 2030 году. Партнерами, с которыми компания создает реактор, являются Оксфордский университет, Университет Бангора и Университет Лафборо.

Rolls-Royce также работает над небольшими модульными реакторами, которые значительно меньше обычных ядерных реакторов. Благодаря своим компактным размерам его можно будет хотя бы частично производить на заводе и доставлять в разные места, что должно значительно снизить затраты. Ожидается, что реактор будет производить электрическую мощность 470 мегаватт в течение 60 лет. Современные «большие» реакторы работают в 3–4 раза дольше.

Однако микрореактор для Луны, скорее всего, будет вырабатывать значительно меньше энергии. Они «предназначены для производства электроэнергии мощностью до 10 мегаватт».

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Благодаря своим небольшим размерам их можно будет использовать в новых областях, таких как космические миссии.