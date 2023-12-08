Наших хакеров боятся везде, взломают всё что нужно.

Несмотря на то, что с момента выбора Трампа президентом США прошло уже более 8 лет в США, продолжают верить и главное бояться русских хакеров, которые придут и все взломают. Правда теперь к ним присоединились китайские товарищи и от этого угроза стала только страшнее. Пентагон заявил, что РСЗО HIMARS получит в будущем некую защиту от хакеров, которую разработает фирма Shift5. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на собственные источники.

Высшее американское военное руководство опасается хакерских атак на военную технику производства США со стороны русских и китайцев. Дело дошло до того, что они подали заказ на разработку инструментов для контроля «аномальных активностей» и проверки программного обеспечения РСЗО HIMARS от возможных инородных внедрений. Американцы пришли к выводу о необходимости такого инструментария по итогам идущего на Украине конфликта, который показал, что установки недостаточно защищены от подобного рода атак со стороны развитого в информационных технологиях противника. Ранее им такого не требовалось, так как американские военные не сталкивались с равными по возможностям армиями. А только «работали» против технически отсталых аборигенов.

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Стоит понимать, что истерия в США вокруг русских систем РЭБ идет уже не первый месяц и подобные решения становятся закономерным продолжением. Одним из главных аргументов стали опасения, что русским удастся захватить один из рабочих HIMARS и полностью изучить его электронную начинку. Это позволит русским разработать средства для более эффективной борьбы с американскими установками. Однако даже сейчас эти РСЗО отлично глушатся нашими системами РЭБ против чего ничего нельзя сделать. Хотя украинцам это не мешает заявлять о создании собственных войск РЭБ. Особенно если западные друзья подкинуть денег и системы РЭБ собственной разработки.