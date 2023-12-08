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g1tarist
ЦАХАЛ окружил дом лидера ХАМАС в секторе Газа и заставили того уйти в подземные туннели
Израильские власти заявили, что подразделения ЦАХАЛ действительно штурмуют дом лидера ХАМАС, но его текущее местоположение неизвестно.

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Буквально вчера (7 декабря 2023 г) прошло ровно 2 месяца с момента начала нового витка палестино-израильского конфликта, который на этот раз стал очень разрушительным для обеих сторон. При этом ЦАХАЛ продолжает активно ровнять города сектора Газа с землей и докладывает о входе и окружении центральной части города Хан-Юнис. В нем, по данным израильского правительства, в подземных туннелях скрывается лидер движения ХАМАС в секторе Яхьи Синвар. Войска докладывают об окружении дома и запирании в тамошних подземных коммуникациях большого количества бойцов движения.

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Со слов Биньямина Нетаньяху захват в плен Синвара станет большой победой для израильской армии. Тут стоит отметить, что под окруженным домом разветвленная сеть подземных туннелей, который ЦАХАЛ придется штурмовать. Однако есть информация, что рассматривается вариант с затоплением подземных коммуникаций морской водой. При этом по некоторым данным в туннелях могут держать захваченных в плен бойцами ХАМАС гражданских лиц. Видимо израильские военные настолько не хотят спускаться вниз, что готовы пойти на столь радикальный шаг без оглядки на мировую общественность, которая явно выскажет свой протест такому решению.

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Несмотря на вроде как успех с окружением лидера ХАМАС в секторе Газа западная пресса не столь оптимистично настроена. Так британская газета «Финаншэл Таймс» открыто пишет, что конфликт в секторе Газа может затянуться еще на год или даже больше. При этом Израиль не такая уж и богатая страна, чтобы вести столь продолжительные боевые действия. Но тут стоит отметить, что евреям помогут и уже помогают из США, перекидывая туда грузы военного назначения, которые ранее могли пойти на Украину. Власти «незалежной» продолжают тихо роптать, что им тоже нужно помогать, но фокус внимания США уже сместился на Ближний Восток. Даже несмотря на выделенные $170 миллионов. Но с расценками на западные военные товары это настоящие копейки.

#хамас #цахал
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