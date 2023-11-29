Всё за срыв плана по сбору «мобилизационного ресурса для ВСУ».

После провала летне-осеннего контрнаступления киевская власть и «Слуга народа» в частности, начали заниматься своим самым любимым занятием, а именно поиском виноватых в их проблемах. Сначала они обвинили Россию в том, что они слишком хорошо подготовилась к летней компании ВСУ, затем досталось на орехи главкому ВС Украины Залужному за плохой план и неверно выбранную стратегию. Еще прилетело западным друзьям, которые зажали истребители и недодали прочей военной техники. Теперь же началась новая мода на обвинения в провалах мобилизационных планах городов и регионов.

Администрацию города Сумы киевская власть обвинила в срыве поставок, цитата, «мобилизационного ресурса для вооруженных сил». На недавно прошедшем брифинге рассказали, что план выполнен всего на 8% за последние три месяца. Кроме того, администрацию обвинили в том, что они не могут выдать точные данные по возможным мобилизованным с местных предприятий. Прошлись по городским военкоматам, в которых царит настоящая неразбериха в документах призывников. В общем эта история только разгоняется и скоро выйдет на полные обороты и тогда достанется всем. Ведь надо кого-то еще обвинить в провалах?

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Кроме того, очень интересно звучит высказывание «мобилизационный ресурс». Создается определенное впечатление, что командование ВСУ рассматривает граждан Украины только в качестве «смазки для мечей», а не как простых людей. Возможно, именно такая позиция позволяет организовывать штурмы без бронетехники и прямо по минным полям. Ведь когда для этого тратится «ресурс», то это не так страшно для совести. В любом случае даже по самым пессимистичным прикидкам потенциал Украины в плане мобилизации еще далек от завершения и нашим гражданам не стоит думать, что если в Украине заговорили про такую «зраду», то все станет проще и завершится быстрее.