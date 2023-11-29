И продолжил боевые действия высокой интенсивности на юге анклава.

С субботы прошлой недели в секторе Газа между израильскими военными и ХАМАС началось временное четырехдневное перемирие. Целью стал обмен захваченных палестинской группировкой пленных, в том числе и иностранных граждан, на заключенных членов формирования, содержащихся в еврейском государстве. Однако что-то пошло не так и сегодня ЦАХАЛ возобновил боевые действия высокой интенсивности на юге анклава. Об этом сообщают ближневосточные порталы «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия» со ссылками на свои источники.

Вопреки достигнутым договоренностям израильские военные возобновили боевые действия с применением тяжелой техники на юге сектора Газа. И это несмотря на вроде как успешные переговоры про продление перемирия на два дня. Про это сообщает не только представители Катар, ХАМАС, но и говорили в самом Израиле. При этом неожиданное возобновление боев стало неожиданностью для гарантов и посредников переговоров, а именно Катара и Египта, которые не ожидали такого от ЦАХАЛ. Причина такого поведения еврейских военных пока неясна и возможно военно-политическое руководство Израиля расскажет о них позже.

реклама

Стоит отметить, что и с той, и с другой стороны отнюдь не ангелы и возможно срыв мирного режима на еще два дня чей-то хитрый умысел. Например, израильские военные справедливо говорили, что такая передышка нужна в первую очередь группировке ХАМАС, которая, пользуясь ситуацией подготавливала новые позиции, перевозила людей и военные грузы. В любом случае военная операция уже продолжается, и еврейские военные продолжают давить палестинских партизан с переменным успехом.