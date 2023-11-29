ВС РФ получили прямой выход к Старомайорскому.

Сегодня основное внимание СМИ приковано к боевым действиям в районе Авдеевки, Купянска и Бахмута. Однако линия боевого соприкосновения периодически оживает и на других участках, которые временно обходятся без внимания ТГ-каналов и аккредитированных журналистов. Так, русские штурмовики из 394-го мотопехотного полка нанесли неожиданный для ВСУ удар в районе Старомайорского и заняли один из украинских опорных пунктов, выбив оттуда солдат киевской власти.

В районе линии Приютное – Старомайорское русскими штурмовыми отрядами из 394-го моторизированного пехотного полка 127-й мотобригады проведена атака на один из украинских опорных пунктов. Об этом сообщает ТГ-канал «Рыбарь» со ссылкой на собственные источники. В результате атаки, наши бойцы сначала загнали украинских солдат в блиндажи ручными гранатами, а затем подавили сопротивление уже в самих укреплениях. ОП находится неподалеку от балки Грушевая, и теперь у наших военных на этом направлении есть прямой выход к Старомайорскому на Времевском выступе.

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Согласно полученной информации, украинские солдаты из 128-й бригады территориальной обороны «проспали» начавшуюся атаку и не смогли оказать достойного сопротивления. Тут надо отметить, что ситуация на Южно-Донецком направлении до недавнего времени считалась украинскими военными тихой, и ничего не предвещало беды. Однако за последние несколько дней наши вооруженные силы совершили несколько дерзких атак и заняли ряд позиций противника. В ряде случаев украинские военные отходили с занимаемых позиций вообще без боя. Такое произошло около Угледара, где сводные отряды Тихоокеанской и Балтийской морской пехоты заняли сразу два опорника.