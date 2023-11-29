МО РФ рассказало про работу морпехов под Угледаром.

Пока Арестович делится со всей Украиной своим мнением о не поступившей помощи, русские морпехи заняли два важных опорных пункта на Южно-Донецком направлении, выдавив оттуда военных киевской власти. Штурмовые группы из бригад Тихоокеанской и Балтийской морской пехоты выбили бойцов ВСУ из опорных пунктов в одной из лесополос под Угледаром. Информация официальная и поступила непосредственно из Министерства обороны РФ.

В ходе проведения наступательных действий русские морские пехотинцы взяли штурмом два опорных пункта сил киевской власти под Угледаром. ОП были созданы в одной из лесополос, которая прикрывает дорогу к городу и является ключевой в обороне. Однако, со слов официального представителя Минобороны, украинские военные отошли из них без боя и с нашей стороны не было сделано ни единого выстрела. Отмечается, что в последнее время солдаты ВСУ часто так поступают в случае серьёзной опасности. Однако после таких «отходов» по захваченным нашими военными местам начинает работать артиллерия, стремясь нанести как можно больше ущерба. Возможна новая тактика ВСУ связана с недостаточным количеством сил на этом участке ЛБС, так как все резервы сейчас стягивают на другие направления.

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Вообще отмечается, что ситуация на Южно-Донецком направлении стала не такой напряженной, как летом и в начале осени. Связано все с тем же – командование ВСУ спешно перекидывает имеющиеся резервы и вооружение на Авдеевское, Артемовское и Купянское направления. Там сейчас идут ожесточенные бои и ВСУ потихоньку теряет позиции. В добавок часть сил постоянно перебрасывают через Днепр на наш берег в районе Крымок, где украинским солдатам удалось закрепиться в низине. Сейчас на этом плацдарме, который стал одной из распиаренных «перемог» ежедневно подводят подкрепления. Вот только по официальной статистике примерно ¾ бойцов там в течении нескольких дней превращаются в груз «200» и «300».