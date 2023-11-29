Белорусские разработчики показали возможности БПЛА, но не озвучили стоимость.

В настоящий момент в Москве проходит выставка достижений науки и техники «Россия», которая размещается в павильонах ВДНХ. Свои разработки и перспективные проекты туда свозят разработчики со всей страны и зарубежья. В том числе имеется отдельная выставка компаний из Белоруссии, которые не стесняются выставлять свои наработки. Там можно встретить от перспективных сельскохозяйственных машин до полноценной боевой техники. В этом году белорусские разработчики показали новый БПЛА разведывательно-ударного назначения «Буревестник».

В рамках проведения международной выставки «Россия» в белорусском павильоне показали новый БПЛА комбинированного назначения. Летательный аппарат с размахом крыльев почти в 10 метров может нести на себе боевую нагрузку почти 80 кг, при общей массе в 320 кг. Машина способна развивать скорость до 120 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. При этом, в зависимости от навесного оборудования, «Буревестник» способен выполнять разведывательные функции с поиском и передачей разведданных в командный пункт, так и использоваться для нанесения ударов ракетным вооружением. В боевой модификации БПЛА оснащен 4-мя пилонами для ракет, способных работать даже по легкой бронетехнике.

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На выставке показали машину под обозначением «Буревестник-МК», способный выполнять как разведывательные действия, так и применяться в качестве платформы для управляемых ракет. Что интересно, БПЛА способен удаляться от центра управления на 100 км, но при использовании ретрансляторов эта дистанция увеличивается до 500 км. В воздухе «Буревестник» способен находиться до 10 часов. Стоимость каждой машины на выставке не уточнялась, и, вполне возможно, она сопоставима с другими машинами подобного класса.