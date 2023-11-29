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g1tarist
«Русские делают ставку на РЭБ»: В одной американской газете появилась статья на эту тему
Статья рассказывает про использование ВС РФ систем РЭБ.

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Современная война — это не только сверхзвуковые самолеты, высокоточные удары ракетами и колоны бронетехники, но и радиоэлектронная борьба. Об этом в своем материале пишет американская газета The Economist в котором упоминается тот факт, что русские вовсю используют средства РЭБ и украинские военные не могут с этим ничего сделать, так как их средства остались в стране еще с времен Советского союза. Это была цитата слов главкома ВСУ Залужного, который в свое время рассказывал этому же изданию про «тупик» на фронте.

Репортер издания The Economist со ссылками на свои источники рассказал читателям про неизвестную по большей части войну с использованием систем РЭБ. Если внимательно читать, то становится понятно, что русские имеют решающее преимущества в этом вопросе и могут создать на критических направлениях полную блокаду БПЛА противника, средств связи и прочее. Тут стоит напомнить, что недавно один из доцентов «Вест Пойнта» заявлял чту русские способны глушить снаряды 155-мм калибра M982, которые используют для нанесения высокоточных ударов.

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Еще журналист ссылается на откровения одного из бойцов ВСУ, который рассказал, что русские войска смогли добиться двукратного перевеса в дронах на участке фронта около Бахмута. А в самом Киеве один из чиновников заявил, что Украина начнет создавать «войска РЭБ». Опять такие стоит отметить, что подобные системы западного производства уже поставляются на Украину, но они либо неэффективны, либо их неправильно используют. В любом случае ВС РФ способно проводить операции с дронами ан территории противника и тот с этим ничего поделать не может.

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