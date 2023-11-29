Войска Германии усиленно тренируют свои аэромобильные войска.

В западных странах серьезное внимание уделяют подготовке особых подразделений и экипажей военной техники. Для этого зачастую используют тренажеры, полностью симулирующие ту или иную модель танка, бронетранспортера или, например, вертолета. Одна из компаний по производству таких тренажеров недавно заключила договор с Агентством НАТО по управлению вертолетами и ВС ФРГ. Фирма Reiser Simulation and Training (RST) поставит для нужд военных несколько изделий, полностью имитирующих салон вертолета NH90.

Информация про закупку тренажеров для нужд немецких военных всплыла на страницах издания «Эйрфорс Технолоджи». Фирма Reiser Simulation and Training (RST) поставит в Бундесвер несколько изделий на которых германские военные будут тренироваться. Тренажер полностью имитирует салон многоцелевого вертолета NH90, который используется для транспортировки и эвакуации солдат. При этом у него отсутствует блок крыши и несущего винта, но в остальном это полная копия боевой машины. По данным издания первые тренажеры начнут поступать в Бундесвер только осенью 2024 года, а о общей стоимости поставки информации в открытых источниках нету.

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Закупленные симуляторы будут размещены в городе Лессен. Вертолеты NH90 весьма распространены в Европе и поэтому неудивительно, что с заказом связано одно из подразделений НАТО. Их используют не только в качестве транспортных, но и для более агрессивных действий. При этом часто эти машины участвуют в спасательных операциях по эвакуации раненых или для срочной доставки десанта к месту проведения операции.