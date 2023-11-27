Она способна обойти КАЗ и ударить с случайную уязвимую точку.

Во Франции продолжают экспериментировать с высокоточным ракетным вооружением. В частности, была представлена новая противотанковая ракета TAP, способная поражать современную бронетехнику с неожиданных ракурсов. Проект можно назвать улучшенной версией американского Javelin или британского NLAW, которые показали себя во время спецоперации не самым лучшим образом. Однако французский проект обещает устранить выявленные проблемы и обеспечить уверенное поражение бронемашин.

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Экспериментальная ракета TAP (top attack projectile) создается силами института Сен-Луи (ISL) совместно с германскими коллегами. Цель проекта чрезвычайна проста – создание противотанковой ракеты, которая будет поражать защищенную машину в уязвимую верхнюю полусферу. Напомним, что крыша башни и ходовой части редко может похвастать серьезной броней и является уязвимым местом. Чем, кстати, пользуются операторы FPV-дронов. Кроме того, в отличии от Javelina TAP будет лететь к танку по случайной горизонтальной траектории, что резко усложнит ее обнаружение комплексами активной защиты.

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Наведение TAP на настоящий момент происходит со спутника и геолокационных устройств. Это уязвимость, которую ученые ISL пытаются сейчас устранить. Конструкторы хотят обеспечить управляющую часть возможностью самостоятельно определят место попадания ориентируясь на визуальную информацию. Сегодня TAP может поразить цель с отклонением от точки в радиусе 40 сантиметров, что впечатляет, так как позволит попасть танку в МТО или поразить машину в незащищенное ДЗ место.