Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Французский институт ISL представил новую противотанковую ракету TAP
Она способна обойти КАЗ и ударить с случайную уязвимую точку.

реклама

Во Франции продолжают экспериментировать с высокоточным ракетным вооружением. В частности, была представлена новая противотанковая ракета TAP, способная поражать современную бронетехнику с неожиданных ракурсов. Проект можно назвать улучшенной версией американского Javelin или британского NLAW, которые показали себя во время спецоперации не самым лучшим образом. Однако французский проект обещает устранить выявленные проблемы и обеспечить уверенное поражение бронемашин.

реклама

Экспериментальная ракета TAP (top attack projectile) создается силами института Сен-Луи (ISL) совместно с германскими коллегами. Цель проекта чрезвычайна проста – создание противотанковой ракеты, которая будет поражать защищенную машину в уязвимую верхнюю полусферу. Напомним, что крыша башни и ходовой части редко может похвастать серьезной броней и является уязвимым местом. Чем, кстати, пользуются операторы FPV-дронов. Кроме того, в отличии от Javelina TAP будет лететь к танку по случайной горизонтальной траектории, что резко усложнит ее обнаружение комплексами активной защиты.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наведение TAP на настоящий момент происходит со спутника и геолокационных устройств. Это уязвимость, которую ученые ISL пытаются сейчас устранить. Конструкторы хотят обеспечить управляющую часть возможностью самостоятельно определят место попадания ориентируясь на визуальную информацию. Сегодня TAP может поразить цель с отклонением от точки в радиусе 40 сантиметров, что впечатляет, так как позволит попасть танку в МТО или поразить машину в незащищенное ДЗ место.

#франция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Франция провела испытание межконтинентальной ракеты M51.3, способной нести ядерную боеголовку
Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США
Франция стремится занять второе место среди мировых экспортеров оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
37
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
81
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
7
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
17
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
3
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
4
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
К актеру, озвучившему Майкла де Санта из GTA 5, на стриме приехал спецназ
1
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Арестович: Украина не одержит верх на поле боя
1
Китайские хакеры похитили проекты микросхем у крупнейшей голландской полупроводниковой компании
1

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
48
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
52
Демографическая яма в России и как с ней бороться
86
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
32
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+
Davy Crockett – ядерная "безоткатка", стоявшая на вооружении армии США в годы холодной войны
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
03:17
израиль там вырежут весь,зря они в эту историю вляпались.Выход к морю решили пробить пиндосы,уничтожив всю газу руками израиля.Там нефте-газовые истории замешаны.
Лазерная установка ПРО «Железный луч» вчера сбила первую ракету ХАМАС
nukemall
03:10
HiFi по стандарту это, если верно помню, полоса воспроизводимых частот 42-12500Гц при искажениях не более 0.1% и неравномерности АЧХ не более 6ДБ, с таким большинство более-менее пристойных колонок сп...
Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
KAA
03:07
32 минимум, и то только ради более высокой скорости. 64 поставил, и не задумываешься, что у тебя запущено.
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
KAA
03:06
Три - четыре года назад 16гб для i3-4170 + GR1060(3) было катастрофически мало. Или речь про компьютер, превращенный в игровую приставку, на котором все лишнее выгружается из памяти?
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
Genry
03:04
Интересно, сколько слов надо заменить или добавить в эту статью, что-бы стало понятно, что к чему?
Электроприцеп сокращает расход топлива грузовика на 30%+
KAA
03:02
А как же трассировка путей?
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
KAA
03:01
Из заголовка статьи, как и из самой статьи, абсолютно непонятно, что за ограничение 110К. Это была цель, уложиться в 110К или человек собрал комп, который его полностью устраивает, и он получился 110...
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
Genry
02:54
Автор сам запутался и другим лапшу вешает. На сегодня, заказаны к производству Ил-96-300 где-то по паре штук в год. Самолёт давно сертифицирован и выпускался в единичных количествах, по наличию заказ...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Mallory
02:54
Так он еще и считает что это что-то связанное с деньгами. facepalm
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
Mallory
02:53
Я боюсь если ему дать почитать пособие по онанизму он себе что-то точно оторвет.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем