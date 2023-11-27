Налицо явная экономия боеприпасов.

Активные действия русских войск на разных участках линии боевого соприкосновения приводят к тому, что в других местах у ВСУ начинаются проблемы с крупнокалиберными боеприпасами. Этот факт был отмечен на Донецком направлении, где бойцы ведут постоянные артиллерийские дуэли против своих визави с украинской стороны. Про это факт написали в военном телеграмм-канале «Батальон Восток» со ссылкой на военнослужащих того участка ЛБС.

Превосходство русской артиллерии над украинскими формированиями наблюдалось и раньше. Особенно в количественном соотношении стволов и интенсивности обстрелов. Однако за последние несколько суток на Донецком направлении наши военные отмечали резкое снижение артиллерийской активности, особенно на фоне последних месяцев. Сегодня же факт снижения артобстрелов с той стороны окончательно подтвердился и появилось мнение, что у ВСУ начались проблемы со снарядами 152-мм и 155-мм калибра. Из-за проблем с помощью из США и общей невозможностью западных стран выпускать нужное количество снарядов, командование ВСУ вынуждено грамотно распределять их по участкам ЛБС.

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Это приводит к тому, что второстепенных, по мнению командиров киевских войск, направлениях начались проблемы с самыми простыми артиллерийскими снарядами. Тут стоит отметить, что их нехватка наблюдается не только из-за снижения помощи, но и благодаря работе наших ВКС, операторов БПЛА и ракетным ударам по складам в тылу. Командование ВСУ вынуждено направлять снаряды на критические направления, а на остальных перешло к экономии. Предполагается, что запасы станут использовать только в случае активных наступательных действий нашей армии.