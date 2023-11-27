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Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
Взяли под контроль здание в промзоне на юго-востоке города.

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Несмотря на все попытки ВСУ перехватить инициативу на Авдеевском участке Линии боевого соприкосновения им это не удается, и русская армия потихоньку продвигается вперед. По сообщениям военных корреспондентов на утро 23 ноября 2023 года подразделения ВС РФ занимают новые рубежи и вынуждают военнослужащих ВСУ перейти к глухой обороне на одном из направлений.

Вопреки ожесточенному сопротивлению украинских военных, русские войска успешно продвигаются вперед в районе юго-восточной промзоны Авдеевки. Сейчас бои идут в районе Ясиноватского переулка, куда части ВС РФ вышли, пройдя железнодорожную станцию Ясиноватоя-2. Сообщается, что русским бойцам удалось занять 60-ё здание промышленной зоны и теперь они там закрепляются. Формирования ВСУ пытаются контратаковать, но у них ничего не получается.

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Также есть сообщения про продвижение русских войск в западной части садового товарищества «Нива». Наши бойцы постоянно проводят штурмовые операции и не дают украинским военным совершать контратаки. Сейчас ВСУ заняли в этом месте глухую оборону и могут только защищаться. Одновременно приходит информация про возможное направление для нового удара русских войск, а именно в Степовое со стороны Водяного.

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В западной прессе появляется все больше сообщений, что силам украинской армии не удастся удержать Авдеевку. Они прогнозируют, что укрепрайон продержится меньше, чем во время штурма «фортеции» Бахмут. Все из-за плохого качества свежемобилизованных сил и низкой мотивации бойцов киевской власти. Также на это играет фактор снижения поставок «помощи» со стороны американской власти на которую в Киеве очень сильно рассчитывают.

#всу
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