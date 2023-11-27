Никакого снижения поставок нет.

Количество поставленных западными странами артиллерийских снарядов на Украину постоянно сокращается и в первую очередь это заметно на фоне снижения такой «помощи» от США почти на 30 процентов. Ситуация с уменьшением поставок 155-мм снарядов ВСУ осложнилась за счет начавшегося израильско-палестинского конфликта и переключения внимания властей Соединенных Штатов в сторону Ближнего Востока. Однако и до начала нового витка конфликта в секторе Газа, был замечен спад поставок, связанный с невозможностью западной промышленности производить необходимое количество снарядов.

Тему с нехваткой снарядов в Украине поднял канал ABCNews который со ссылкой на источники внутри киевского правительства рассказал про резкое снижение поставок столь необходимого боеприпаса. Дело дошло до того, что на репортаж среагировали в центре американского милитаризма, а именно в Пентагоне. Пресс-секретарь МО США Сабрина Сингх высказалась, что с поставками все в порядке и снижения никакого нет. Есть только не внесенный в государственный бюджет сам факт помощи Украине, а так все идет по плану и как только конгрессмены проголосуют «за», то все сразу наладится.

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Вот только про нехватку снарядов говорят не просто так. Еще месяц назад звучали мнения про запасы 155-мм снарядов у ВСУ только на 1,5 месяца боевых действий. Вероятно, расчет проводили с учетом ситуации на ЛБС до начала наступления ВС РФ под Авдеевкой и более серьезных боев на Купянском направлении. С учетом новых вводных, возможно, что ВСУ останутся без снарядов еще до Нового года. Примерно про это же, со ссылкой уже на военных, пишет британская The Times. Речь идет о проблеме со снарядами, но тема развивается не очень активно.