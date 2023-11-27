Спутник под названием «Манригён-1».

История человечества никогда уже не будет прежней из-за случившего 21 ноября 2023 года события. А все дело в том, что Корейская Народная Демократическая Республика, которая находится под всем возможными санкциями, запустила свой первый спутник военного назначения на радость южным соседям. Об этой новости сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на правительство КНДР и управление по аэрокосмической технике, в частности.

Вчера, незадолго до окончания 21 ноября, с Сохэского космодрома, расположенного в провинции Северный Пхеньян, была запущена новая ракета-носитель серии «Чхонлилима-1». Космический доставщик вывел на орбиту нашей планеты спутник военного назначения «Манригён-1», который будет зорко следить за территорией страны и соседями КНДР. При запуске ракеты-носителя лично присутствовал лидер северокорейского народа товарищ Ким Чен Ын, который поздравил всех присутствующих с успехом.

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Новая Северокорейская ракета выводила спутник на орбиту долгие 12 мину. Тут стоит отметить, что этой уже третья попытка КНДР повесить свой военный спутник в космическом пространстве. Первая состоялась в мае нынешнего года и тогда выявилась проблема со второй ступенью носителя. Вторая попытка провалилась из-за неполадок в третьей ступени ракеты. Поэтому августовский пуск также окончился неудачей. Но корейцы не сдались, и уже третья попытка оказалась удачной. Теперь в КНДР задумались о создании собственной спутниковой группировки, которая разместиться на орбите для нужд военных, а возможно и гражданских служб.