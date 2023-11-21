Запуск производства для ВСУ состоялся в январе этого года.

Киевская власть очень хорошо может преподносить информацию, которая в ином случае не представляла бы никакого интереса для простого обывателя. На этот раз пропагандисты украинской власти начали расписывать, какие хорошие самоходные артустановки им скоро поступят из Германии и как они помогут победить русских и освободить занятые ими территории. Речь идет о колесной САУ на базе бронемашины «Боксер», которая пойдет в ВСУ в следующем году.

Согласно официальной информации, германия заплатила за партию из 18 машин для нужд ВСУ, которые должны были поступить в распоряжение украинских военных в первом квартале 2024 года. Однако что-то пошло не так, кто-то говорит про необходимость доработки САУ, и доставка партии отложилась уже на конец следующего года. Дело в том, что Украина станет первым эксплуататором новой САУ RCH 155 на базе броневика Boxer 8x8. Машина, несомненно, интересная и способна вести огонь на ходу, что для такого класса техники уникальный показатель.

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Стоит отметить, что 18 машин киевская власть получит очень нескоро, как раз по причине новизны САУ. Вероятнее всего, украинской армии их продали как раз для проведения испытаний в боевых условиях. Отмечается, что RCH 155 способна не только вести огонь на ходу, но и передвигаться в составе легкобронированных мотопехотных сил, а дальность выстрела превышает 50 км активно-реактивными боеприпасами. Также сильный эффект производит скорострельность самоходки в 9 выстрелов в минуту. В свое время другая немецкая САУ PzH 2000 произвела такой же эффект с темпом всего в 6 выстрелов за минуту.