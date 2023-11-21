Прототип был представлен еще в июле.

Преодолевая звуковой барьер, самолет создает сильный шум, который значительно превышает принятые за норму стандарты. Именно в направлении снижения этого шума работали конструкторы из NASA и «Локхид Мартин» в своей опытной машине X-59, которую разрабатывают с 2018 года, и этим летом проводили наземные испытания аппарата. И вот теперь разработчики сообщают, что началась подготовка самолета к первому полету, который должен будет состояться в следующем году.

Сообщение про начало подготовки X-59 к полету появилась на официальном сайте NFSA. Видимо, самолет успешно прошел все испытания в аэродинамической трубе, и конструкторы поняли, что он готов к первому полету и не развалится при отрыве от земли на составные части. Также сообщается, что разработчики сменили цвет окраски корпуса экспериментального летательного аппарата. Цель создания X-59 заключается в разработке машины гражданского назначения, которую можно будет использовать над земной твердью. Напомним, что по законам США сверхзвуковым самолетам запрещено летать над территорией континентальной части США на сверхзвуковой скорости.

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Новый проект NASA должен производить шум на уровне обычного городского транспорта, а именно примерно 75 децибел. Именно по причине подобного ограничения в начале тысячелетия свернули программу сверхзвукового лайнера «Конкорд». И вот теперь новая попытка создать подобный самолет, но уже с использованием последних достижений науки и техники.