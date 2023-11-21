Говорят, что это беспрецедентные возможности наблюдения.

Военно-промышленный комплекс Ирана дал серьезный толчок в сторону создания дешевых и эффективных беспилотных летательных аппаратов. Начиная с аппаратов, снабженных мопедными двигателями и простыми фотоаппаратами, они развились до появления огромных разведывательных БПЛА с размахом крала 20 метров. В Тегеране представили новый разведывательный БПЛА «Шахед-147», который отличается не только габаритами, но и потолком рабочей высоты и дальностью полета.

Информация про новый иранский БПЛА появилась на страницах «Дефенс Блог» и опирается на источники внутри страны, которые поделились данными о новой машине. Так, сообщается, что размах крыла «Шахед-147» достиг 20 метров, а дальность полета за счет нового турбовинтового двигателя составляет 1000 км. При этом машина способна подниматься на высоту в 18 км и наблюдать за всей площадью под своими крыльями. Однако главное нововведение — это появление радара с синтезируемой апертурой (SAR), позволяющий составлять более детальные карты разведываемой области.

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Стоит отметить, что технология SAR позволяет не просто создание более детализированных карт, но и работу в отвратительных погодных условиях. Напомним, что при плохой метеорологической обстановке радары большей части простых разведывательных БПЛА начинаю пасовать и выдают крайне плохие данные.

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«Шахед-147», несомненно, очень интересная машина, которая, скорее всего, будет стоить относительно мало. При этом за счет военного сотрудничества с Россией эти машины могут в перспективе появиться на полях сражений зоны СВО. ВС РФ, несомненно, пригодилось бы еще больше разведывательных БПЛА подобного класса в своем распоряжении.