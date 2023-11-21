У этих танков есть проблемы с бронированием.

В рамках летне-осеннего контрнаступления армия Украины потеряла большое количество военнослужащих и разнообразной бронированной, и не только, техники. Есть мнение, что подобные потери стали возможными из-за использования устаревших образцов военной техники, которые поставлялись в больших количествах «друзьями» киевской власти и которую те бросали в жернова «контрнаступа». На выходных американский журнал «Форбс» выпустил материал, в котором утверждает, что ВСУ начали перебрасывать на передовую, устаревшие немецкие такни «Леопард 1А5».

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Американский журнал «Форбс» опубликовал статью своего обозревателя Дэвида Экса, который рассказал, что украинские военные стали перебрасывать на наиболее сложные участки ЛБС старые немецкие «Леопарды» первых серий. При этом, со слов журналиста, никто не озаботился дополнительной защитой «кошек» и бросает их в бой против русских войск. Экс заявил, что машины абсолютно неподготовлены к современным реалиям поля боя и лишены не то, что динамической защиты, но и банальных противодроновых козырьков, которые неплохо себя показали. В материале не указано, куда именно идут немецкие машины и сколько их вообще перебросили.

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Главная проблема танка «Леопард 1А5» заключается в слабом бронировании башни и «телеги», которые создавали в далеких 1950-х – 1960-х годах под концепцию не машины прорыва, а подвижной огневой точки. По тогдашней доктрине НАТО все танки должны были в случае большой войны останавливать орды советских танков и бронемашин. Из этого вытекает и вторая проблема – полное отсутствие осколочно-фугасного снаряда для 105-мм нарезной пушки. Для этого орудия имеется только бронебойные, бронебойно-подкалиберные и «хэш» снаряды. Только последние с натяжкой могут использоваться для поражения пехоты или укреплений.