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«РЖД»: носильщики на вокзалах в Москве будут заменены роботами
Пока всё на стадии разработки предложения. Но тем не менее...

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«РЖД», российский монополист в сфере железнодорожных перевозок, заявил о скорых планах по замене людей-носильщиков на роботов. Носильщики на железнодорожных вокзалах помогают пассажирам поместить свой багаж в поезд. Пока нововведение касается лишь столичных вокзалов.

На данный момент проект находится в активной стадии разработки: собираются идеи и предложения. Первые тестовые модели роботов появятся после окончательного выбора проекта – пятьдесят автоматизированных носильщиков выйдут помогать настоящим на вокзалы. Вызвать робота и оплатить его работу нужно будет в специальном приложении.

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Представителями «РЖД» уточняется, что робот будет ездить за пользователем. Ориентироваться он будет при помощи датчиков и компьютерного зрения. Максимальная грузоподъемность носильщика – 30 кг. Робот-носильщик сможет сам подзаряжаться и ехать к своей базе.

Стоимость использования робота будет меньше, чем плата за ту же услугу в настоящий момент – за то, чтобы робот отнес груз, нужно будет отдать 100–200 рублей. Человек же отнесет чемоданы за 320–400 рублей.

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 Несмотря на развитие техники, эксперты сходятся на том, что в ближайшее время человек точно не потеряет рабочее место в данной сфере. Дело в том, что помимо перемещения по вокзалу нужно еще и осуществить выгрузку чемоданов, установку на тележку, а затем каким-то образом занести вещи в поезд и разместить в отсеке для багажа. Пока роботы неспособны на такое.

#роботы #ржд
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