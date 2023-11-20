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g1tarist
Австрийские ученые доказали, что дистанционное общение утомляет сильнее, чем общение вживую
Появился феномен Zoom-истощения.

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Ученые Грацкого техуниверситета (Karl-Franzens-Universität Graz) в Австрии выяснили, что человек действительно утомляется больше от работы в онлайн-режиме, чем от очного общения. Впервые явление, позже названное «Zoom-истощением», было замечено в самом начале локдауна. Тем не менее, считалось, что причинами усталости являются непривычная обстановка, индивидуальная реакция организма, общий уровень стресса и так далее.

Группа людей, участвовавших в эксперименте, прошла через процедуры ЭЭГ и ЭКГ и решила несколько тестов, определяющих уровень когнитивных способностей. Один тест давали до работ, другой – после. Задание представляло собой прослушивание лекции и закрепление материала, однако у одной части испытуемых лекция велась онлайн, у другой – оффлайн. Результаты медицинских анализов и психологических тестов показали, что участники утомились больше именно после прослушивания лекции в Zoom.

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Впрочем, вряд ли проведенное исследование что-то изменит в способах и методах ведения удаленной работы. Скорее всего, факт наличия явления усталости от конференции ничего не решит несмотря на то, что его можно даже измерить и наблюдать. Дело в том, что все преимущества работы на «удаленке» перевешивают возрастающий стресс работников, да и видеосвязь ничем не заменишь. Однако исследователи предлагают иные способы работы: к примеру, введение перерывов в конференциях или максимальное их сокращение.

#zoom
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