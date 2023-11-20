Работники игровой индустрии не рады ИИ-инструментам.

Компания Microsoft организовала серьезную кампанию по созданию инструментов, работающих с помощью искусственного интеллекта. Но не все рады стремительному развитию нейросетей. Специалисты игровой индустрии оказались буквально взбешенными: они считают, что вследствие отсутствия контроля над данной сферой рабочие места, принадлежащие людям, будут заняты программами. Особенно это касается творческих профессий: сценаристов, дизайнеров, композиторов и так далее.

Крупные технологические компании желают продолжить разработку и распространение искусственного интеллекта. Профессионалы, в свою очередь, опасаются потенциальных инструментов несмотря на то, что их создают в качестве помощников для специалистов. И их можно понять: рабочее место нужно каждому, а структурная безработица – вещь не такая далекая, как кажется. Особую встревоженность вызывает высокая вероятность создания некачественного контента. Искусственный интеллект пока не настолько развит, чтобы соответствовать человеческому уровню.

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Microsoft, в свою очередь, предлагает разработчикам игр установить пакет ПО, в который включены «помощник по дизайну» и нейросеть-движок создания персонажей. По идее, искусственный интеллект должен помочь разработчикам создавать новых персонажей, прописывать сюжет, квесты и так далее.

С тех пор, как появились первые новости об этом (первая появилась в The Game Awards (TGA)), в Twitter/X возмущенная общественность создала огромное количество тредов и комментариев. Разработчики, сценаристы, актеры выразили свое мнение. В основном, конечно, это негативная позиция, критика и осуждение применения искусственного интеллекта в индустрии игр. Согласно заявлениям противников нейросетей, уже более шести тысяч специалистов потеряли работу из-за новых технологий.

С того времени, как Microsoft и многие другие компании начали активно продвигать искусственный интеллект и подобные инструменты, все больше укрепляется мнение о том, что творческие люди вскоре могут остаться без работы, и их не ждет «расширение собственных возможностей», которое обещают гиганты. Руководство предприятий только радо тому, что с появлением своеобразной замены работникам появляется возможность экономить на заработной плате и социальным пакетам, в которых нуждается человек и не нуждается искусственный интеллект.

Мэри Кенни, занимающаяся разработкой игр (один из громких проектов - Wolverine для PS5 по мотивам Marvel), заявила о том, что она ненавидит искусственный интеллект и считает позором его продвижение и последующий дефицит рабочих мест художников.

Эрика Ишии, озвучившая Валькирию из Apex Legends и многих других персонажей игр, считает, что применять искусственный интеллект вместо человека, который тратит свое время, душу и творческий ресурс, — это подло. Она заметила, что компании лишь выигрывают от сложившейся ситуации, а работникам индустрии остается надеяться только на поддержку друг друга и фанбазы.

Фелиция Дэй, сыгравшая Чарли Брэдбери в «Сверхъестественном» и озвучившая Пеар Баттер в «My Little Pony», требует сохранения рабочих мест для сценаристов и актеров.

Они не одиноки в своей позиции – еще множество актеров, фанатов и прочих работников творческих отраслей (в том числе и игровой) требуют исполнения своих прав и желают снизить влияние искусственного интеллекта. Проблема и правда может стать серьезной и перенестись из творческих сфер в другие: туризм, промышленность, медицина, образование. Стоит помнить, что искусственный интеллект – разработка, не проверенная временем. Никто не может догадаться, чего следует ждать от него и на какое качество рассчитывать.

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Что касается игровой индустрии, шум вокруг темы искусственного интеллекта и нейросетей лишь радует крупные корпорации: это подвигает инвесторов вкладывать больше средств в перспективное направление, о котором говорят и к которому проявляют интерес. Профсоюзам придется как следует постараться, чтобы отстоять свои права.