Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Microsoft анонсировала ИИ-инструменты для создания игр, чем вызвала недовольство игроделов
Работники игровой индустрии не рады ИИ-инструментам.

реклама

Компания Microsoft организовала серьезную кампанию по созданию инструментов, работающих с помощью искусственного интеллекта. Но не все рады стремительному развитию нейросетей. Специалисты игровой индустрии оказались буквально взбешенными: они считают, что вследствие отсутствия контроля над данной сферой рабочие места, принадлежащие людям, будут заняты программами. Особенно это касается творческих профессий: сценаристов, дизайнеров, композиторов и так далее.

Крупные технологические компании желают продолжить разработку и распространение искусственного интеллекта. Профессионалы, в свою очередь, опасаются потенциальных инструментов несмотря на то, что их создают в качестве помощников для специалистов. И их можно понять: рабочее место нужно каждому, а структурная безработица – вещь не такая далекая, как кажется. Особую встревоженность вызывает высокая вероятность создания некачественного контента. Искусственный интеллект пока не настолько развит, чтобы соответствовать человеческому уровню.

реклама

Microsoft, в свою очередь, предлагает разработчикам игр установить пакет ПО, в который включены «помощник по дизайну» и нейросеть-движок создания персонажей. По идее, искусственный интеллект должен помочь разработчикам создавать новых персонажей, прописывать сюжет, квесты и так далее.

С тех пор, как появились первые новости об этом (первая появилась в The Game Awards (TGA)), в Twitter/X возмущенная общественность создала огромное количество тредов и комментариев. Разработчики, сценаристы, актеры выразили свое мнение. В основном, конечно, это негативная позиция, критика и осуждение применения искусственного интеллекта в индустрии игр. Согласно заявлениям противников нейросетей, уже более шести тысяч специалистов потеряли работу из-за новых технологий.

С того времени, как Microsoft и многие другие компании начали активно продвигать искусственный интеллект и подобные инструменты, все больше укрепляется мнение о том, что творческие люди вскоре могут остаться без работы, и их не ждет «расширение собственных возможностей», которое обещают гиганты. Руководство предприятий только радо тому, что с появлением своеобразной замены работникам появляется возможность экономить на заработной плате и социальным пакетам, в которых нуждается человек и не нуждается искусственный интеллект.

 Мэри Кенни, занимающаяся разработкой игр (один из громких проектов - Wolverine для PS5 по мотивам Marvel), заявила о том, что она ненавидит искусственный интеллект и считает позором его продвижение и последующий дефицит рабочих мест художников.

Эрика Ишии, озвучившая Валькирию из Apex Legends и многих других персонажей игр, считает, что применять искусственный интеллект вместо человека, который тратит свое время, душу и творческий ресурс, — это подло. Она заметила, что компании лишь выигрывают от сложившейся ситуации, а работникам индустрии остается надеяться только на поддержку друг друга и фанбазы.

Фелиция Дэй, сыгравшая Чарли Брэдбери в «Сверхъестественном» и озвучившая Пеар Баттер в «My Little Pony», требует сохранения рабочих мест для сценаристов и актеров.

Они не одиноки в своей позиции – еще множество актеров, фанатов и прочих работников творческих отраслей (в том числе и игровой) требуют исполнения своих прав и желают снизить влияние искусственного интеллекта. Проблема и правда может стать серьезной и перенестись из творческих сфер в другие: туризм, промышленность, медицина, образование. Стоит помнить, что искусственный интеллект – разработка, не проверенная временем. Никто не может догадаться, чего следует ждать от него и на какое качество рассчитывать.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что касается игровой индустрии, шум вокруг темы искусственного интеллекта и нейросетей лишь радует крупные корпорации: это подвигает инвесторов вкладывать больше средств в перспективное направление, о котором говорят и к которому проявляют интерес. Профсоюзам придется как следует постараться, чтобы отстоять свои права.

#нейросети
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
Искусственный интеллект помог программисту найти работу
Московским врачам в поликлиниках диагноз помогает ставить искусственный интеллект c точностью 87%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
46
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
11
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
6
Появилась сверхлегкая мышь Keychron M3 Mini Metal Edition с ресурсом 80 миллионов нажатий
3
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
1
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
1
Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
+
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на Loongson
18
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
ХАМАС сжигает всё больше танков Merkava – экипажи ЦАХАЛ вынуждены ставить на танки IP-камеры
+
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
1
Forbes: российская БМП "с тремя пушками" действительно может работать
+
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
ВС РФ выбили ВСУ из поселка Нива и сузили горлышко Авдеевского котла
2
ВМС Великобритании: беспилотник Mojave взлетел с авианосца в первый раз
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
Эстония обвиняет Россию в способствовании незаконной миграции в Евросоюз
+
НАСА сообщает, что для миссий звездолетов на Луну потребуется около 20 запусков Starship
6
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Джонсон: ВСУ несут колоссальные потери на фронте
1

Популярные статьи

Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
6
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
13
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
+
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
4
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
11
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
1
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
12

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
05:57
Хорошая архитектура, 30 лет на ней продержались.
Tom's Hardware называет лучшим игровым процессором года AMD Ryzen 7 7800X3D
Эдуард Кузнецов
05:55
Так же скоро как и 10 нм?
Tom's Hardware называет лучшим игровым процессором года AMD Ryzen 7 7800X3D
Александр Кузнецов
05:31
1200 выстрелов в минуту это на 2 ( два!) ствола. Техническая скорострельность для КПВ это 550-600 выстрелов на один ствол. Общий темп стрельбы ЗПУ-4 это 2200- 2400 выстрелов в минуту. Внимательней чит...
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
FelsheR-BAN100712
05:25
"Уже через год придётся сбрасывать графику на низкую" Как вы дебилы достали этот бред писать! За год ни одна игровая карта ни разу не превратилась в офисную. Афтор очередной копеечный клоун-долбоеп!)...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
FelsheR-BAN100712
05:18
Я думал Басф это кассеты для мафона!) Кстати если с производством в китае и российскими энергоресурсами срастется - повод задуматься другим производителям.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Genry
05:14
Автор, не будь лентяем и проверяй копируемую информацию, а то в статье техническая туфта. https://amalantra.ru/aviabomba-rbk-500/ "На данный момент существует семь кассетных модификаций РБК-500, таки...
Россия на СВО массово применила кассетные бомбы РБК-500 – их падение похоже на метеоритный дождь
FelsheR-BAN100712
05:14
Олень, ты здесь видишь хоть кого-то кто проливает слезы о фирме басф? Писать идиотккие высеры ни о чем - это суть украинства!) Укры любят когда над ними смеются и всячески унижают.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Евгений Шрайнер
05:10
Считались самыми зашишенными, любой современный танк консерва, при наличии нормальных средств поражения. И выживаемость обеспечиваеться прикрытием, разведданными и т.д. Вопрос в том если возят на ремо...
ЦАХАЛ продолжает терять тяжелую бронетехнику и отправлять танки «Меркава» для ремонта в тыл
FelsheR-BAN100712
04:52
Почему за 3 дня? Учи историю. А то выглядишь идиотом. Около полутора месяцев киев от гитлеровцев первая в мире армия освобождала. Как раз 6 ноября праздновали 80 летний юбилей освобождения. Всеми сил...
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
Дмитрий
04:52
да к тому же я помню что она фризила у многих. какие то проблемы были поэтому она вымерла.
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем