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Чтобы улучшить экономическое и социальное положение страны, в Китае решили принять меры, направленные на научно-техническое развитие государства. Власти опубликовали сообщение, в котором призывают специалистов ускорить темп развития инноваций в сфере человекоподобных роботов. Государство планирует поставить роботов «на конвейер» уже к 2025 году, а в 2027 году, согласно прогнозам, Китай обязан стать мировым технологическим лидером.
По планам роботы должны найти свое применение не только в промышленности различного рода, но и в других экономических отраслях – к примеру, в здравоохранении, логистике, сельском хозяйстве, образовании и так далее. Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявляет, что роботы-гуманоиды – это будущее, которое стоит наравне с ЭВМ, телефонами и электромобилями. Отмечается, что роботы смогут помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и повысить общую производительность труда.
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Робототехника Китая развита лучше, чем в США. Сейчас Поднебесная находится на пятой строчке рейтинга самых автоматизированных стран мира. Страна планирует создать действительно инновационную систему роботов, которая позволит совершить прорыв в технологических отраслях. Правительство КНР рассчитывает на получение бесспорного лидерства в автоматизации. Самая приоритетная цель распространения человекоподобных роботов – это стимуляция производства и предупреждение нехватки кадров вследствие старения нации. Немалую роль играет и конкуренция с Соединенными Штатами, которая растет с каждым годом.
Китайское общество несколько обеспокоено потенциальным эффектом «зловещей долины» и возможной потери рабочих мест для людей. Власти Китая планируют довести стандарты производства до идеала, чтобы разрешить проблему психологического дискомфорта.
Правительство Китая планирует привлечь исследователей из других стран и развивать международное сотрудничество. Государство намеревается принять особое участие в создании международных стандартов.