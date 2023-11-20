Если помнишь древний мем про "боевых человекоподобных роботов" напиши об этом в каментах

Чтобы улучшить экономическое и социальное положение страны, в Китае решили принять меры, направленные на научно-техническое развитие государства. Власти опубликовали сообщение, в котором призывают специалистов ускорить темп развития инноваций в сфере человекоподобных роботов. Государство планирует поставить роботов «на конвейер» уже к 2025 году, а в 2027 году, согласно прогнозам, Китай обязан стать мировым технологическим лидером.

По планам роботы должны найти свое применение не только в промышленности различного рода, но и в других экономических отраслях – к примеру, в здравоохранении, логистике, сельском хозяйстве, образовании и так далее. Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявляет, что роботы-гуманоиды – это будущее, которое стоит наравне с ЭВМ, телефонами и электромобилями. Отмечается, что роботы смогут помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и повысить общую производительность труда.

реклама

Робототехника Китая развита лучше, чем в США. Сейчас Поднебесная находится на пятой строчке рейтинга самых автоматизированных стран мира. Страна планирует создать действительно инновационную систему роботов, которая позволит совершить прорыв в технологических отраслях. Правительство КНР рассчитывает на получение бесспорного лидерства в автоматизации. Самая приоритетная цель распространения человекоподобных роботов – это стимуляция производства и предупреждение нехватки кадров вследствие старения нации. Немалую роль играет и конкуренция с Соединенными Штатами, которая растет с каждым годом.

Китайское общество несколько обеспокоено потенциальным эффектом «зловещей долины» и возможной потери рабочих мест для людей. Власти Китая планируют довести стандарты производства до идеала, чтобы разрешить проблему психологического дискомфорта.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Правительство Китая планирует привлечь исследователей из других стран и развивать международное сотрудничество. Государство намеревается принять особое участие в создании международных стандартов.