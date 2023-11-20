Пока ее тестируют на лекарствах.

Группа ученых из различных научно-исследовательских организаций Германии (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.), также известная как Общество Фраунгофера, создала систему идентификации SmartID. Ее преимущество заключается в автономности – она может работать сама, не обращаясь к определенным базам данных. По сути, технология может работать абсолютно на любом виде продукции, упакованной в оригинальном виде, однако пока система применяется лишь в фармации.

Упаковка, которая сделана на совесть, несколько отличается от остальных, более дешевых. Эту разницу нельзя определить невооруженным глазом, однако сканер на смартфоне увидит определенные шероховатости. Метод определения оригинальности можно сравнить с дактилоскопией – если нанести определенные отпечатки, принадлежащие конкретной упаковке, на этапе производства или сортировки, то каждая единица продукции получит свой уникальный номер.

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На производстве упаковку с препаратом промаркируют qr-кодом. В нем будет содержаться информация, подтверждающая оригинальность. Рядом с кьюаром расположено пустое место. Его необходимо проверить через SmartID. В том случае, если информация совпадет с кодом, можно не сомневаться в оригинальности товара. Стоит отметить, что возможно и подделать код – однако это слишком дорого, и весь смысл мошенничества иссякает.