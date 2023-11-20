Военные эксперты обращают внимание и на ошибки при перемещении подразделений.

Уже несколько недель идет наземная операция ЦАХАЛ под кодовым названием «Железные мечи» и судя по поступающим из разных источников данным все проходит не так хорошо, как хотелось бы израильским военным. В частности, один из представителей ХАМАС заявил, что только за вчерашний день их бойцами были уничтожены израильские танки и бронемашины общим числом в 21 единицу. При этом никто не говорит о потерях в живой силе ЦАХАЛ.

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС продолжает вести активные боевые действия против израильских вооруженных сил. В частности, им удалось за вчерашний день подбить 21 единицу еврейской бронетехники. Не уточняется что именно было «демонтировано» палестинскими бойцами, но скорее всего среди потерь ЦАХАЛ есть танки «Меркава» 3-й и 4-й модели, которые до начала палестино-израильского конфликта 2023-го года считались одними из самых защищенных в мире.

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Потери ЦАХАЛ тяжелой бронетехники подтверждаются выложенными в разных открытых источниках кадрами. На них можно видеть, как «Меркавы» с серьезными повреждениями отправляют в тыл для последующего ремонта или разбора на комплектующие. При этом стоит напомнить, что темпы производства этих ОБТ не то, чтобы большие. Это в России отчитались на УВЗ, что уже готово более 200 новых Т-90М, а вот что там с израильскими мощностями непонятно.

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В любом случае, сухопутная часть операции многими военными экспертами мира оценивается, как довольно провальная. Долгие годы ЦАХАЛ поддерживал картину одной из лучших армий мира, но начавшиеся боевые действия показали реальное положение дел.