Там были размещены пусковые установки для ракет

Армия обороны Израиля продолжает вести боевые действия в секторе Газа, стремясь решить вопрос с группировкой ХАМАС раз и навсегда. При этом они не стесняются использовать тяжелое вооружение в жилых массивах города. При этом бойцы ХАМАС активно противодействуют еврейской армии и наносят удары с неожиданных сторон. ЦАХАЛ вынужден искать все новые и новые точки базирования палестинцев и устранять их ракетно-артиллерийскими ударами. Так в сети появился ролик, выложенный еврейским правительством, на котором запечатлен удар по одному из палестинских постов.

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ЦАХАЛ продолжает выявлять и подавлять места дислокации палестинских бойцов из группировки ХАМАС. В этот раз удару подвергся один из постов группировки на севере сектора Газа. На камере видно место удара до непосредственно огневого воздействия и после. Нанеся удар, израильские военные вошли на территорию поста и обнаружили там различное вооружение. В частности, есть информация про подготовленные к использованию ракеты класса «земля-земля», которыми ХАМАС обстреливает территорию Израиля. Также там обнаружили много стрелкового вооружения и противотанковых средств.

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Кроме того, внутри поста оказались установки, с которых производятся залпы палестинских неуправляемых ракет. Стоит напомнить, что несмотря на все действия ЦАХАЛ в секторе Газа ракетные удары по израильской территории продолжаются и им не удается полностью устранить угрозу мирным жителям страны. Также напомним, что таких постов у ХАМАС десятки и при уничтожении одного из них, группировка быстро создает новые в другом месте. Это возможно благодаря разветвленной сети подземных туннелей, которые пронизывают весь сектор.