Штаб ВСУ утверждает, что некоторые операции все-таки прошли успешно.

Украинская армия, несмотря на все потери в живой силе и технике, продолжает наступательные действия в Херсонской области. А точнее они не оставляют попыток пересечь Днепр и закрепиться на левом, нашем, берегу реки с целью организовать плацдарм, который позже можно было бы использовать для дальнейшего продвижения. Вот только после вполне удачной переправы и закреплении в середине октября, дальше что-то пошло не так, и части ВСУ загнали в болота и закрыли в своеобразном «котле». Стоит напомнить, что уже не месяц май, а местность там влажная и почва топкая.

На фоне таких "успехов" в деле десантирования через Днепр украинский генштаб в кой-то век признал, что столкнулся с серьезной обороной, которую не может преодолеть. Для этого понадобилось больше месяца бросков через реку и десятки и сотни потерянных бойцов. При этом генштаб назвал русскую оборону неожиданно серьезной и что они не ожидали от ВС РФ такого. Как будто до этого и не было почти 5 месяцев попыток прорвать «линию Суровикина» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

реклама

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Одновременно генштаб ВСУ заявил, что все последние попытки форсировать Днепр несли в себе цель проверить русскую оборону, нащупать слабое место и вот уже туда пошла бы основная волна десанта. Возможно, после признания «русской обороны» ВСУ перестанут проводить столько «разведки», так как Залужный вовсю рассказывает про весеннее наступление в 2024 году, а также проходит информация про контратаки зимой нынешнего года. В любом случае, благодаря небольшому украинскому плацдарму у Днепра в Херсонской области, туда приковано пристальное внимание наших военных.