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g1tarist
Украинский генштаб ВСУ признал оборону левобережья Днепра «неожиданно серьезной»
Штаб ВСУ утверждает, что некоторые операции все-таки прошли успешно.

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Украинская армия, несмотря на все потери в живой силе и технике, продолжает наступательные действия в Херсонской области. А точнее они не оставляют попыток пересечь Днепр и закрепиться на левом, нашем, берегу реки с целью организовать плацдарм, который позже можно было бы использовать для дальнейшего продвижения. Вот только после вполне удачной переправы и закреплении в середине октября, дальше что-то пошло не так, и части ВСУ загнали в болота и закрыли в своеобразном «котле». Стоит напомнить, что уже не месяц май, а местность там влажная и почва топкая.

На фоне таких "успехов" в деле десантирования через Днепр украинский генштаб в кой-то век признал, что столкнулся с серьезной обороной, которую не может преодолеть. Для этого понадобилось больше месяца бросков через реку и десятки и сотни потерянных бойцов. При этом генштаб назвал русскую оборону неожиданно серьезной и что они не ожидали от ВС РФ такого. Как будто до этого и не было почти 5 месяцев попыток прорвать «линию Суровикина» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Одновременно генштаб ВСУ заявил, что все последние попытки форсировать Днепр несли в себе цель проверить русскую оборону, нащупать слабое место и вот уже туда пошла бы основная волна десанта. Возможно, после признания «русской обороны» ВСУ перестанут проводить столько «разведки», так как Залужный вовсю рассказывает про весеннее наступление в 2024 году, а также проходит информация про контратаки зимой нынешнего года. В любом случае, благодаря небольшому украинскому плацдарму у Днепра в Херсонской области, туда приковано пристальное внимание наших военных.

#украина
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