По итогам модернизации вес ОБТ возрос на 4 тонны, до 59,2 т.

Польские военные продолжают получать в свое распоряжение новую модификацию немецкого ОБТ «Леопард 2» с индексом PL. Однако, как отмечают в польском военном ведомстве, сроки поставок затягиваются и на это есть причины. В первую очередь наблюдаются проблемы с поставками комплектующих из Германии. Компания «Рейнметаль» сейчас сильно загружена и не успевает производить необходимые для модернизации польских машин узлы. Однако, есть замечания и к промышленности самой Польши, которая не может полностью освоить полученные материалы и четко выполнять поставленную задачу.

Сообщается, что польская армия получила уже 57 модернизированных до версии PL танков «Леопард 2А4». При этом контракт, заключенный еще в декабре 2015 года, подразумевает переделку 128 машин. Но есть вероятность, что это число уменьшиться на 14 танков, если их придется отправить на Украину. Что интересно, эти машины отправят в так называемый «второй эшелон», 10-ю и 1-ю бригады, расквартированные соответственно на границе Германии и в Варшаве.

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У поляков есть танки «первого эшелона» и части, ими снабженные, размещены на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. На вооружении этих частей стоят недавно закупленные у Южной Кореи танки K2 «черная пантера», которые отличаются высокой ценой и вроде как отличными ТТХ, но в реальных боевых действиях они не разу не принимали участие.