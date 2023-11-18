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Французы показали на выставке в Дубае новую корректируемую бомбу Hammer 1000
Её дальность полета возрастает в три раза.

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В рамках проходящей в Дубае авиационной выставки французы показали принятую более года назад на вооружение корректируемую бомбу Hammer 1000. Боеприпас представила компания Safran Electronics Defense, которая занимается производством.

Французы представили новую корректируемую бомбу, которую теперь хотят поставлять на экспорт. AASM Hammer 1000 представляет из себя бомбу с модулем наведения и коррекции полета. Последний разворачивается уже в полете и ряд моделей обладает реактивным двигателем, который увеличивает дальность полета снаряда, а в случае необходимости позволяет резко ускориться при заходе на цель. При этом имеется вариант только с возможностью планирования, но такое возможно только с версией Hammer 250.

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У новой французской бомбы есть три варианта модуля наведения, который размещается в носовой части. Первый вариант, имеет наведение по GPS и в случае необходимости способен достичь цели по инерции, согласно запомненным координатам. При этом снижается точность, но ничего особенного в этом нет. Второй вариант интереснее, в случае его используется не только наведение по спутнику, но система наведения запоминает визуально, как выглядит цель, а интеллектуальная часть позволяет бомбе правильно заходить на объект поражения. Третий вариант, наводится по лазеру, который подсвечивает цель. При этом подсветка осуществляется, как с самолета-носителя, так и с других источников.

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Точная цена каждого боеприпаса не указывается, но зная западную технику можно предположить, что она немаленькая. В этом плане отечественные УМПК для ФАБ различной массы, выглядят куда более интересными. Хотя стоит признать, что точность наведения и возможность коррекции по визуальному образу выглядит весьма интересно.

#франция
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