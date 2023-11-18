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g1tarist
В России модифицировали основной разведывательный дрон серии «Орлан»
Дроны получили элементы искусственного интеллекта.

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Пока Зеленский хвастается созданием первого в мире флота безэкипажных катеров, в России продолжаются работы над улучшением собственных дронов. В частности, РИА Новости со ссылкой на проверенный источник сообщила про усовершенствование разведывательных БПЛА серии «Орлан», которые стали еще лучше обнаруживать цели.

Проверенный, но неназываемый источник, сообщил РИА Новости про новую модернизацию беспилотников «Орлан». Эти машины сегодня используют в зоне проведения спецоперации и все изменения внесены с учетом полученного в ходе противостояния опыта. Так, сообщает агентство, новые версии БПЛА получат элементы искусственного интеллекта, которые позволят дрону-разведчику более эффективно обнаруживать и распознавать цели. В частности, вычислять военную технику ВСУ и в том числе поставленную с Запада в качестве «помощи». При обнаружении потенциальной цели, дрон передает полученные данные в командный пункт, для их обработки.

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Стоит напомнить, что в зоне проведения СВО дроны «Орлан» стали основными разведывательными машинами этого класса. С момента начала операции в России нарастили их производство в десятки раз. Сегодня используют две модификации «Орлана» с маркировкой «10» и «30». Первые работают только как разведчики, а вот вторые могут исполнять роль корректировщика и целеуказателя для управляемого высокоточного вооружения. Например, для нанесения удара управляемыми минами «Китолов-2». С получений узконаправленной нейросети, дроны будут обнаруживать, а главное идентифицировать, цели более качественно.

#россия
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