А украинские блогеры кричат о срочной переброске подкреплений

Пока в Киеве переживают про непонятки с финансированием от Соединенных Штатов, русские военные продолжают наносить удары по ключевым направлениям. Командование ВСУ вынуждено реагировать и перекидывает на опасные участки ЛБС подкрепления, часть из которых состоит из свежесформированных частей. При этом их сразу бросают в самое пекло без собой подготовки, пытаясь ими заткнуть дыры.

В частности, украинские паблики вовсю бьют в набат по поводу прорыва русских вооруженных сил на Купянском направлении. По их сообщениям наши военнослужащие при поддержке тяжелой техники и артиллерии прорвали линию фронта около деревень Ивановка и Синьковка. К слову, МО РФ пока не подтверждается полученные с украинской прессы сведения. Но в любом случае, там буквально кричат про необходимость перебросить туда свежих резервов для усиления окопавшихся там войск.

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Не проще ситуация и вокруг Авдеевки, где вот уже почти месяц идут ожесточенные бои с целью раз и навсегда убрать укрепрайон с карты ДНР. Тут русским бойцам сопутствует успех сразу на обоих флангах охвата населенного пункта. Так с северной стороны удалось отбросить силы ВСУ к границам печально известных Бердычей. На юге дела обстоят намного лучше и там, по неофициальным сообщениям, удалось закрепиться в центральном здании промзоны и выдавить ВСУ. Однако пока часть территории остается в «серой зоне». Кроме того, ВС РФ удалось пробиться к южным частям Авдеевки и зайти на ее окраины, около песчаного карьера. К сожалению, пока официальных комментариев от Министерства обороны РФ нету, но, возможно, они скоро появятся.